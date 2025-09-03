"Я разговаривал с Ганси Фликом у одной из аварийных дверей самолета. Мы обсуждали ситуацию, и тренер был шокирован. Я сказал ему, что получил предложение, отказаться от которого считаю невозможным.

Барселона отпустила защитника в аренду – им интересовался Милан

Это было непросто, мне пришлось принимать решение очень быстро. Тогда я поблагодарил клуб за то, что он облегчил мой уход, не все так делают. Прошлый год был лучшим в моей карьере, но остаться еще на год казалось очень сложной задачей", – цитирует Мартинеса AS.

Напомним, летом Мартинес присоединился к Аль-Насра. В общем защитник отыграл за "кулес" в в 71 матче, забив три гола и отдав шесть ассистов.

Барселона отскочила с Райо Вальекано, удержав ничью – мадридцам отменили два гола, каталонцев спас голкипер