Флик: Бавария невероятна в 2020 году

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высоко оценил своих подопечных в матче против Байера (4:2).

"Мы демонстрируем невероятную игру в 2020 году. После определенных проблем в начале встречи, которые справедливо привели к тому, что мы проигрывали, Бавария смогла вернуться в игру.

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Это демонстрирует наше отношение к делу и наш характер. Даже хорошо, что мы в какой-то момент уступали, потому что команда смогла показать себя", – цитирует Флика официальный сайт клуба.

После 30-ти туров чемпионата Германии Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице и шагает 8-ми титулом Бундеслиги подряд.

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