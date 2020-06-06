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Флик: Бавария невероятна в 2020 году

23:21 6 Читати українською
Флик: Бавария невероятна в 2020 году
Ханс-Дітер Флік / Фото ФК Баварія

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высоко оценил своих подопечных в матче против Байера (4:2).

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

"Мы демонстрируем невероятную игру в 2020 году. После определенных проблем в начале встречи, которые справедливо привели к тому, что мы проигрывали, Бавария смогла вернуться в игру.

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Это демонстрирует наше отношение к делу и наш характер. Даже хорошо, что мы в какой-то момент уступали, потому что команда смогла показать себя", – цитирует Флика официальный сайт клуба.

После 30-ти туров чемпионата Германии Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице и шагает 8-ми титулом Бундеслиги подряд.

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Бавария Бавария Германия Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Байер - Бавария
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