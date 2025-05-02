"Я думаю, что вратарям полезно иметь некоторое время на восстановление, и именно так будет с Войцехом Щенсны. Марк на правильном пути, и его результаты на тренировках фантастические.

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Я не думаю о том, чтобы что-то менять до конца сезона в иерархии вратарей, но я мог бы. Вот как обстоят дела на данный момент. Но Тер Штеген играет завтра", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, немецкий голкипер из-за травмы пропустил более полугода. Тер Штегена заменял в воротах Войцех Щенсны.

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