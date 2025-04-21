Капитан Барселоны Марк-Андре тер Штеген полностью восстановился от травмы. Об этом сообщил главный тренер "блаугранас" во время общения с прессой.

Лунин получил шанс сыграть против Барселоны в финале Кубка Испании – Анчелотти еще не принял финального решения

"Тер Штеген? Он уже готов сыграть. Но мы должны подождать и принять решение, когда наступит правильное время для его возвращения на футбольное поле после долгой травмы.

Относительно повреждения Роберта Левандовски, то надеюсь, что он сможет сыграть в финальной части сезона. Мы еще не знаем, как долго он будет недоступен. Поэтому я не хочу сейчас ничего об этом говорить", – цитирует Флика Diario AS.

Добавим, что следующий матч в Ла Лиге Барселона проведет уже 22 апреля против Мальорки.

Барселона оформила камбэк, дожав Сельту в зрелищном матче с 7 голами – травма Левандовски, хет-трик Иглесиаса