Манчестер Юнайтед в своем официальном Twitter сообщил о возвращении Даррена Флетчера в клуб. Экс-хавбек стал ассистентом Уле Гуннара Сульшера.

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"У Даррена есть ДНК Юнайтед, которая протекает в его венах, и он точно знает, что значит быть игроком МЮ. Он только начинает свою тренерскую карьеру, но его опыт на поле и за его пределами вместе с победным настроением, целеустремленностью и тяжелым трудом будут прекрасным дополнением к нашему штабу", – сказал Сульшер.

До этого шотландец с октября 2020-го тренировал "красных дьяволов" U-16. Напомним, Флетчер провел в составе манкунианцев 13 сезонов и завоевал с МЮ 13 трофеев. Также он защищал цвета Вест Бромвича и Сток Сити.

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