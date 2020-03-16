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Флетчер прогнозирует крах Лиги чемпионов, если УЕФА решит не доигрывать нынешний сезон турнира

16 марта 22:14 67 Читати українською
Флетчер прогнозирует крах Лиги чемпионов, если УЕФА решит не доигрывать нынешний сезон турнира
Даррен Флетчер / Getty Images

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Шотландии Даррен Флетчер считает, что отмена розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса может заставить топ-клубы Европы создать новый альтернативный турнир – европейскую Суперлигу.

"Можно рассуждать о кубковых турнирах и подобных вещах, но самое главное, на мой взгляд, – доиграть АПЛ и другие национальные чемпионаты. Когда в сезоне Премьер-лиги вы проводите 30 матчей, очень сложно не иметь итогов. Все будет сводиться к деньгам. Власть, деньги, спонсорские соглашения.

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Лига чемпионов не захочет принимать это. У мощных клубов будет еще больше желания присоединиться к новой лиге. Если Лиги чемпионов не будет, они предложат новую лигу и пригласят команды, которые они хотят там видеть. В любом случае, это может стать поводом получить то, что они уже давно хотят. Они хотят новую лигу. Нынешняя ситуация может стать прекрасной возможностью, чтобы получить это", – сказал Флетчер в эфире BBC Radio 5 Live.

Напомним, уже завтра, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с участием представителей всех 55-ти европейских ассоциаций, где, помимо прочего, будет решаться судьба еврокубков.

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