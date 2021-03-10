Флетчер получил новую должность в Манчестер Юнайтед – легенде доверили важную миссию
17:34 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер потерял помощника.
Флетчер стал новым техническим директором Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.
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Экс-хавбек манкунианцев возглавлял юниорскую команду после завершения карьеры игрока, а с января работал в тренерском штабе Сульшер. На новой должности 37-летний Флетчер будет отвечать за реконструкцию академии "красных дьяволов".
Напомним, Флетчер защищал цвета МЮ в 2002-2015 годах.
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