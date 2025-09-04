Английские клубы банально не могут вместить всех игроков в свои заявки на еврокубки.

Ранее Александр Зинченко пролетел мимо списка Ноттингем Форест на Лигу Европы, Арсенал не включил на ЛЧ Габриэла Жезуса, а Ливерпуль – Федерико Кьезу.

Наиболее активно в этом "флешмобе" проявил себя Тоттенхэм, который вычеркнул из заявки на Лигу чемпионов сразу 6 статусных игроков! Лондонцы не рассчитывают на Теля, Биссума, Такаи, Дрегушина, Кулусевски и Мэддисона. Правда, у последних трех сложные травмы, поэтому они и так пропускали значительную часть основного этапа ЛЧ. Всего за эту шестерку Тоттенхэм заплатил почти 200 млн евро.

Напомним, команда Томаса Франка стартует в Лиге чемпионов 16 сентября домашним матчем против Вильярреала.

️ Tottenham decided not to include Mathys Tel into their Champions League squad.



Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison also out. pic.twitter.com/8e8iI2NtzQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2025

