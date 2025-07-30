Пресс-служба Фламенго объявила о подписании Самуэля Лино – контракт рассчитан до декабря 2029 года.

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Стоит отметить, что сумма трансфера составила 22 миллиона, еще 3 Фламенго заплатит в виде бонусов. Бразильский клуб продолжает активную трансферную кампанию, ранее подписав Сауля Ньигеса и Эмерсона Рояла.

Добавим, что Лино выступает на позиции вингера, однако может сыграть на нескольких позициях в атаке и полузащите, а также закрыть позицию вингбека. Эвертон также рассматривал вариант подписания Самуэля. В прошлом сезоне бразилец сыграл за Атлетико 47 матчей, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.

Bem-vindo, Samuel Lino!



Atacante de 25 anos assinou contrato com o Mengão até dezembro de 2029! #BemVindo pic.twitter.com/pXvDtY081z — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2025

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