Фламенго завершил трансфер изгнанника Атлетико – он мог стать конкурентом Миколенко
Вингер Атлетико Самуэль Лино официально перебрался на родину.
Пресс-служба Фламенго объявила о подписании Самуэля Лино – контракт рассчитан до декабря 2029 года.
Рома объявила о трансфере пятого летнего новичка – это игрок сборной Бразилии
Стоит отметить, что сумма трансфера составила 22 миллиона, еще 3 Фламенго заплатит в виде бонусов. Бразильский клуб продолжает активную трансферную кампанию, ранее подписав Сауля Ньигеса и Эмерсона Рояла.
Добавим, что Лино выступает на позиции вингера, однако может сыграть на нескольких позициях в атаке и полузащите, а также закрыть позицию вингбека. Эвертон также рассматривал вариант подписания Самуэля. В прошлом сезоне бразилец сыграл за Атлетико 47 матчей, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.
Лига чемпионов: 4 гола за 15 минут в матче украинцев, друзья России побили Линкольн, шоу 16-летнего фаната Мудрика