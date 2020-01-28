Фламенго выкупил Габигола у Интера

Форвард сборной Бразилии Габриэль Барбоза стал полноценным игроком бразильского Фламенго.

Фламенго объявил о трансфере Габигола, о чем сообщает на своем официальном сайте.

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Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро заплатил за 23-летнего бразильца 18 млн евро и 20% от суммы последующей продажи игрока. Габигол будет получать около 5 млн евро, а соглашение рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Габигол выступал за Фламенго на правах аренды, которая завершилась 31 декабря 2019. В составе бразильского клуба Барбоза провел 43 матча, в которых забил 34 мяча и отдал 11 голевых передач, став чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

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