Фламенго продолжает выигрывать трофеи – "красно-черные" стали обладателями Суперкубка Бразилии

Фламенго разбил Атлетико Паранаэнсе (3:0) и стал победителем Суперкубка Бразилии, продолжив серию из выигранных трофеев.

Суперкубок Бразилии 2020, финал.

Фламенго – Атлетико Паранаэнсе – 3:0

Голы: Энрике, 15, Барбоза, 29, Де Арраскета, 68

Фламенго не испытал проблем в матче с Атлетико Паранаэнсе. Уже в первом тайме "красно-черные" заработали серьезное преимущество в виде двух мячей, отличились Энрике и Габриэль Барбоза. Во второй половине Де Арраскета сделал счет разгромным и поставил точку в матче.

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Таким образом, Фламенго стал обладателем Суперкубка Бразилии и выиграл уже 3 из 5 трофей за последнее время, "красно-черные" не смогли выиграть Кубок Бразилии и клубный чемпионат мира. Выигранный трофей запомнился еще и привычными для бразильцев зажигательными танцами.