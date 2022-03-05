Бразильские легионеры Шахтера ищут варианты с трудоустройством в других клубах.

Фламенго всерьез интересуется защитником Шахтера Додо, сообщает BlazeTrends.

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23-летний бразильский защитник ищет варианты в Европе, поскольку не хочет продолжать выступать в донецком клубе из-за войны с Россией. Фламенго попытается убедить его вернуться в местную Серию А, чтобы защищать свои цвета до конца сезона.

К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны мадридского Реала и Ромы.

Напомним, контракт Додо с Шахтером действует до 31 августа 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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