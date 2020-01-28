Фламенго договорился с Интером о выкупе Габигола

Форвард сборной Бразилии Габриэль Барбоза, права на которого принадлежат Интеру, в ближайшее время может окончательно вернуться на родину.

Бразильский Фламенго достиг договоренности с миланским Интером по выкупу 23-летнего нападающего Габриэля Барбозы, сообщает издание UOL. Форвард, известный под прозвищем Габигол, выступал за "красно-черных" в годовой аренде и теперь вернется на родину. Сумма трансфера составит 16 млн евро.

Барселона подготовила срочный шорт-лист игроков, которые могут заменить травмированного Суареса

Напомним, Барбоза перешел в Интер из Сантоса в августе 2016 года за 29,5 млн евро. К сожалению, игрок не смог закрепиться в основе миланского клуба (девять матчей и девять голов) и скитался по арендам. В частности, он успел поиграть в Бенфике и родных Сантосе и Фламенго.

В составе последнего, аренда в котором закончилась 31 декабря 2019 г., он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес. Всего Барбоза провел за Фламенго 43 матча, в которых забил 34 мяча и отдал 11 голевых передач. Авторитетный немецкий портал оценивает футболиста в 23 млн евро.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду