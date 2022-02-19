Поединок 26 тура между Ливерпулем и Норвичем запомнился для украинских болельщиков не только победой мерсисайдцев.

Двое болельщиков Ливерпуля во время матча с Норвичем вывесили на трибунах украинский флаг, сообщает телеведущая Маричка Падалко в своем Facebook.

Фантастический гол Мане и ассист Алиссона в видеообзоре матча Ливерпуль – Норвич – 3:1

Таким образом, фаны продемонстрировали поддержку Украине после усиления напряженности в конфликте с Россией, которая угрожает полномасштабным вторжением в нашу страну.

Добавим, что Ливерпуль праздновал победу в этом матче – Салах, Мане и Диас позволили переиграть главного аутсайдера АПЛ.

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