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ФК Львов заявил на УПЛ 18-летнего нигерийского форварда

17:53 132 Читати українською
ФК Львов заявил на УПЛ 18-летнего нигерийского форварда
ФК Львов

Нападающий Адель Бабатунде Салиу стал игроком ФК Львов.

ФК Львов на вторую часть УПЛ заявил 18-летнего нигерийского форварда Адель Бабатунде Салиу, об этом свидетельствует заявка львовского клуба на официальном сайте УПЛ. Клуб пока не обнародовал никаких деталей подписания футболиста.

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К слову, в зимнее трансферное окно ФК Львов подписал ряд бразильских игроков, в частности Пернамбуко, Кауе и других. Сейчас в львовской команде 16 бразильских футболистов.

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Напомним, после 19 тура подопечные Юрия Бакалова занимают 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 зачетных пункта.

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