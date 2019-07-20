ФК Львов сыграет против Динамо и Шахтера на Арене Львов

Львов определился с местом проведения первых двух матчей чемпионата Украины сезона 2018/19.

Арена Львов станет домашним стадионом для ФК Львов в первых турах нового сезона УПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го и 2-го туров

Львовяне сыграют против Динамо в субботу, 3 августа. Начало поединка в 19:30. В следующий раз команда Богдана Блавацкого сыграет дома с Шахтером, базовый день проведения матча – 17 августа.

Заметим, что Львов пока официально не анонсировал, где будут проходить домашние матчи команды в следующем сезоне. Во второй части прошлого чемпионата команда играла на стадионе Украина.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати