В чемпионате Норвегии в воскресенье, 16 апреля, встречались Одд и Бранн. При счете 0:0 в первом тайме гости имели возможность забить гол. Борду Финне получил роскошную передачу от партнера, мчался в сторону ворот соперника и мог выйти лицом к лицу с голкипером.

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Момент завершился бы голом, но нападающий Бранна заметил, что защитник Йогансен получил травму и остановился. Наверное, девять из десяти форвардов продолжили атаку, но Финне остановился и выбил мяч в аут. Травма не позволила продолжить защитнику игру, он был вынужден покинуть поле.

Selv om han ikke puttet i dag så scoret Bård Finne 1 million Fair Play-poeng! pic.twitter.com/YJ9FI3wqeG — Sportsklubben Brann (@skbrann) April 16, 2023

Отметим, что Бранн проиграл в итоге 0:2. В своих соцсетях клуб написал следующее: "Несмотря на то, что Финне не забил, он набрал миллион очков за честную игру".

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