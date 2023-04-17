Фэйр-плей недели – норвежский форвард отказался забить гол из-за травмы соперника
Рядовой матч чемпионата Норвегии привлек внимание фанатов из-за хорошего жеста нападающего Бранна.
В чемпионате Норвегии в воскресенье, 16 апреля, встречались Одд и Бранн. При счете 0:0 в первом тайме гости имели возможность забить гол. Борду Финне получил роскошную передачу от партнера, мчался в сторону ворот соперника и мог выйти лицом к лицу с голкипером.
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Момент завершился бы голом, но нападающий Бранна заметил, что защитник Йогансен получил травму и остановился. Наверное, девять из десяти форвардов продолжили атаку, но Финне остановился и выбил мяч в аут. Травма не позволила продолжить защитнику игру, он был вынужден покинуть поле.
Отметим, что Бранн проиграл в итоге 0:2. В своих соцсетях клуб написал следующее: "Несмотря на то, что Финне не забил, он набрал миллион очков за честную игру".
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