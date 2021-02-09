Бернли рисковал вылететь из турнира еще до стартового свистка поединка с Борнмутом, сообщает BBC.

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"Кларетовые" включили в старт защитника Эрика Питерса, который в предыдущих двух матчах Кубка получал желтые карточки и не имел права выступать на стадии 1/8 финала. Парадокс, но исправить ошибку хозяевам помог сам Борнмут. Представители "вишен" оказались значительно внимательнее и посоветовали сопернику убрать Питерса из состава.

Добавим, что на поле гости уже не были такими милосердными. Сарридж и Станислас поразили ворота Бернли, выбив команду Дайча из Кубка чисто по-спортивному.

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