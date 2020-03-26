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"Физрукам до Хацкевича очень далеко": Андриевский вспомнил работу белорусского тренера в Динамо

09:25 81 Читати українською
"Физрукам до Хацкевича очень далеко": Андриевский вспомнил работу белорусского тренера в Динамо
Александр Хацкевич / фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился размышлениями о причинах увольнения из киевского клуба Александра Хацкевича.

"Очень много хейта было, называли физруком. Но честно – физрукам до него очень далеко. У нас тоже были сильные тренировки в плане тактики, стратегии. Он понимал, чего хочет. Я чувствовал, что можем добиваться результата с этим тренером.

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Но этот матч с Брюгге... Думаю, если бы забили гол на выезде, было бы все нормально. Рад, что поработал с этим тренером. Он дал реальный шанс играть в Динамо, только теплые воспоминания", – цитирует Андриевского Трибуна.

Напомним, Хацкевич возглавлял киевское Динамо с 2017 по 2019 год. После своего ухода из столичной команды белорусский специалист возглавил Ротор из Волгограда.

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Александр Андриевский Александр Андриевский Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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