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Фирпо прошел медосмотр в Барселоне и сегодня будет представлен на Камп Ноу

13:48 93 Читати українською
Фирпо прошел медосмотр в Барселоне и сегодня будет представлен на Камп Ноу
Фирпо Хуниор / ФК Бетис

Барселона завершила трансфер защитника Бетиса Фирпо Хуниора. 23-летнего уроженца Доминиканы представят публике уже сегодня.

Защитник Бетиса Фирпо Хуниор станет игроком Барселоны. Левый латераль успешно прошел медосмотр, осталось только подписать контракт, сообщает Mundo Deportivo.

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Соглашение 23-летнего игрока будет рассчитано до 30 июня 2024 года, а Бетис получит 18 млн евро и будет иметь право на 7 млн ​​евро в виде бонусов.

Сегодня вечером Фирпо представят на Камп Ноу перед матчем за Кубок Гампера Барселона – Арсенал (начало в 21:00). Официальная пресс-конференция запланирована на понедельник, 5 августа.

Напомним, Фирпо в составе сборной Испании U-21 стал чемпионом Европы-2019.

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