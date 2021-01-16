Фирпо может трудоустроиться в Италии уже зимой – Куман не будет препятствовать переходу
Защитник Барселоны Фирпо Хуниор в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Защитник попал на радары Наполи, сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport Italia. Команда Гаттузо рассматривает вариант перехода на правах аренды уже этой зимой.
Барселона планирует избавиться от Фирпо и уже нашла ему талантливую замену
Рональд Куман не будет стоять на пути, ведь внес Фирпо в "список списанных", а сама Барселона планировала с ним попрощаться. Правда, Наполи для транфера надо сначала разгрузить зарплатную ведомость, а потому клуб планирует избавиться от Кевина Малькуи.
Фирпо Хуниор перебрался в Барселону из Бетиса больше года назад, но так и не сумел стать основным игроком. У 24-летнего защитника в этом сезоне лишь 351 минута игрового времени во всех турнирах и один голевой пас.
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