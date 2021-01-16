Защитник попал на радары Наполи, сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport Italia. Команда Гаттузо рассматривает вариант перехода на правах аренды уже этой зимой.

Барселона планирует избавиться от Фирпо и уже нашла ему талантливую замену

Рональд Куман не будет стоять на пути, ведь внес Фирпо в "список списанных", а сама Барселона планировала с ним попрощаться. Правда, Наполи для транфера надо сначала разгрузить зарплатную ведомость, а потому клуб планирует избавиться от Кевина Малькуи.

Фирпо Хуниор перебрался в Барселону из Бетиса больше года назад, но так и не сумел стать основным игроком. У 24-летнего защитника в этом сезоне лишь 351 минута игрового времени во всех турнирах и один голевой пас.

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