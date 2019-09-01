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Фирмино стал первым бразильцем, который отличился 50-ым голом в АПЛ

10:34 44 Читати українською
Фирмино стал первым бразильцем, который отличился 50-ым голом в АПЛ
Роберто Фирмино / твиттер АПЛ

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино отличился юбилейным голом в АПЛ.

 
Крис Вуд 33’
Садио Мане 37’
Роберто Фирмино 80’
33’ Крис Вуд
37’ Садио Мане
80’ Роберто Фирмино

Нападающий Ливерпуля Фирмино отметился забитым голом в матче против Бернли.

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Этот гол стал 50-ым для форварда в рамках АПЛ. Таким образом, Фирмино стал первым бразильцем, которому покорилась подобная вершина в чемпионатах Англии.

Напомним, Ливерпуль разгромил Бернли (3:0), а Фирмино забил последний гол в матче.

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Теги
Бернли - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Англия Роберто Фирмино Роберто Фирмино Бразилия Бразилия АПЛ
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