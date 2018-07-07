Фирмино: Поражение от Бельгии стало огромным ударом для Бразилии

Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино прокомментировал поражение от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Это огромный удар для нас. Все еще трудно понять, что произошло и где мы допустили ошибку. У меня пока нет ответа на эти вопросы. Может быть, они появятся позже", – цитирует Фирмино FourFourTwo.

Сборная Бельгии выбила Бразилию с ЧМ-2018 на стадии 1/4 финала. Теперь подопечных Роберто Мартинеса ждет дуэль с Францией 10 июля.

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