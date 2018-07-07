toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Фирмино: Поражение от Бельгии стало огромным ударом для Бразилии

15:37 30 Читати українською
Фирмино: Поражение от Бельгии стало огромным ударом для Бразилии
Роберто Фирмино (слева) / Getty Images

Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино прокомментировал поражение от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Это огромный удар для нас. Все еще трудно понять, что произошло и где мы допустили ошибку. У меня пока нет ответа на эти вопросы. Может быть, они появятся позже", – цитирует Фирмино FourFourTwo.

Сборная Бельгии выбила Бразилию с ЧМ-2018 на стадии 1/4 финала. Теперь подопечных Роберто Мартинеса ждет дуэль с Францией 10 июля.

Бразильская Федерация футбола несмотря на вылет с Мундиаля стремится продлить контракт с Тите.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Бразилия Бразилия Роберто Фирмино Роберто Фирмино Бельгия Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бразилия – Бельгия, 1/4 финала ЧМ-2018: как это было
    ЧС 2018 — 6 июль3929 Бразилия – Бельгия, 1/4 финала ЧМ-2018: как это было
1
час
:
7
мин
Швеция
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук