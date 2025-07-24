Катарский Аль-Садд на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Роберто Фирмино до 2027 года. Бразилец перебрался в Доху на правах свободного агента после выступлений за саудовский Аль-Ахли.

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За два сезона в Саудовской Аравии экс-звезда Ливерпуля забил 21 гол и оформил 17 голевых передач в 65 матчах. По итогам сезона 2024/25 он выиграл в составе Аль-Ахли азиатскую Лигу чемпионов.

В октябре бразильцу исполнится 34 года. Он провел в Ливерпуле 8 сезонов, сыграв за это время за мерсисайдцев более 250 матчей.

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