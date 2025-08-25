Форвард Роберто Пикколи перешел из Кальяри в Фиорентину.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании Роберто Пикколи. Сроки сделки не разглашаются.

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что "виола" предложила за форварда 25 млн евро + бонусы. В прошлом сезоне Роберто стал лучшим бомбардиром Кальяри, забив 10 голов в 37 матчах Серии А.

Фиорентина станет для 24-летнего Пикколи 8-м клубом в карьере после Аталанты, Специи, Дженоа, Вероны, Эмполи, Лечче и Кальяри.