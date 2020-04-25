Фиорентина заинтересовалась экс-легионером Карпат

Очередной европейский клуб обратил внимание на бывшего полузащитника Карпат Хорхе Карраскаля.

Фиорентина проявляет предментий интерес к экс-полузащитнику львовских Карпат Хорхе Карраскалю, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Колумбиец, который сейчас защищает цвета Ривер Плейт, мечтает вернуться в Европу и рассматривает Италию как приоритетный вариант для продолжения карьеры. Отмечается, что представители итальянского клуба уже контактировали с агентом Карраскаля. К слову, в будущем трансфере заинтересован и бывший клуб 21-летнего полузащитника – в случае перехода Карпаты получат кругленькую сумму.

В текущем сезоне Хорхе сыграл за Ривер Плейт в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Добавим, что колумбиец перешел во львовские Карпаты летом 2017 года из Севильи, а зимой этого года Ривер Плейт выкупил игрока у "зелено-белых". Соглашение с аргентинским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,7 млн евро, однако в контракте колумбийца прописана клаусула в размере 20 млн евро.

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