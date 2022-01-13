Кубок Италии, 1/8 финала

Наполи – Фиорентина – 2:5

Голы: Мертенс, 44, Петанья, 90+5 – Влахович, 41, Бираги, 58, Венути, 105, Пйонтек, 108, Малех, 119

Удаления: Лосано, 84, Руис, 90+3 – Дронговски, 45+2

Наполи дебютировал в нынешнем розыгрыше Кубка Италии, а вот Фирентина уже провела два матча. В предыдущих раундах "фиалки" разбили Козенцу (4:0) и обыграли Беневенто (2:1). Статус сегодняшнего соперника гостей тоже не испугал. В первые полчаса мы увидели ровную игру. О каких-то убийцах моменты говорить не приходится, но и в защите команды не отсиживались.

Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии

Зато все компенсировала последняя пятиминутка перед перерывом. Душан Влахович подтвердил статус главной звезды Фиорентины. Серб легко прожал Туанзебе и легко открыл счет. Однако праздновать было рано – впереди ждала катастрофа. Первоначально Мертенс эффектным ударом восстановил равновесие. А в компенсированное время фиалки сами создали себе проблемы. Защитник возвращал мяч назад. В то же время Дронговский рванул на перехват. Пас вышел в противоход. Казалось, Эльмасу никто не помешает вывести Наполи вперед, но голкипер успел завалить македонца на газон. Красная для Дронговски. Ладно, хоть все произошло за пределами штрафного.

В перерыве Лучано Спаллетти также сменил голкипера. Вместо Оспины вышел Мерет. Однако это не остановило гостей, играющих в меньшинстве. Рахмани сфолил против Гонсалеса на подступах к штрафной. Удар принялся исполнять Бираги. Первый выстрел приняла стенка. Отскок подарил Кристиано еще один шанс. В этот раз защитник все выполнил безупречно. Без Шансов для голкипера Наполи.

Совершенно непонятно, как "партенопейцы" собирались бороться за выход в следующий раунд. Коллектив Виченцо Итальяно действовал слаженно и отважно. А вот Наполи не хватало дисциплины. Как вот Ирвингу Лосано. Мексиканец в конце матча грубо сыграл против Гонсалеса. Сначала хавбек получил желтую, но VAR заставил главного арбитра изменить свое решение – удаление. Уже в компенсированное время Руис, казалось, убил все надежды хозяев, получив вторую желтую. Парадокс, но сразу после этого забил Наполи. Петанья перевел игру в овертайм.

В дополнительные 30 минут интрига жила недолго. Гости продемонстрировали, как следует пользоваться численным преимуществом. "Фиалки" практически весь экстратайм провела на чужих воротах. Наполи не атаковал и оборонялся плохо, пропустив еще три мяча. Один из голов в свой актив записал Кшиштоф Пйонтек, проводивший свой дебютный матч. Фиорентина вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где встретится с Аталантой Руслана Малиновского.

"Його називають "Шева": Мілан виховує сина наших емігрантів – чудова "фізика", топ-потенціал і мрії про збірну України