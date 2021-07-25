Игроки Фиорентины отрабатывали атакующие действия в спарринге с Полиспортивой.

Товарищеский матч

Фиорентина – Полиспортива – 11:0

Голы: Кальехон, 11, Дункан, 19 Бонавентура, 38 (пен.), Влахович, 46, 48, 54, 70, 73, 78, 80,?, 76 (аг.)

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Футболисты Фиорентины рискуют расслабиться перед стартом сезона Серии А. Если в предыдущем спарринге "фиалки" забили сопернику 7 мячей, то в последней игре Полиспортива пропустила 11.

Авторство большинства мячей забрал себе Душан Влахович, сербский нападающий 7 раз отличился в воротах оппонентов.

Напомним, по итогам прошлого сезона Серии А Фиорентина финишировала тринадцатой. Следующий розыгрыш чемпионата Италии "фиалки" начнут уже 22 августа, поединком против Ромы.

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