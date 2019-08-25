Фиорентина стремится подписать кузена Джеррарда

Испания — 13:49 240
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Барселона предложила ПСЖ новую схему перехода Неймара – 2 аренды и огромная сумма
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Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеляУкраина — 01:47 2083
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Уотфорд – Вест Хэм: Ярмоленко сыграл лучший матч за 10 месяцев, гениальная замена украинца и магия Алле на все 40 млнАнглия — 24 авг 2604
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Ливерпуль – Арсенал: топ-класс Салаха, провал Давида Луиса и заслуженное лидерство команды Клоппа с рекордной сериейАнглия — 24 авг 862
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Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует с 3-х измененийУкраина — 24 авг 2003