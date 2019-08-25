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Фиорентина стремится подписать кузена Джеррарда

13:23 39 Читати українською
Фиорентина стремится подписать кузена Джеррарда
Бобби Данкан / Getty images

Талантливый нападающий Ливерпуля Бобби Данкан может получить шанс проявить себя в чемпионате Италии.

В услугах 18-летнего исполнителя заинтересована Фиорентина, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, итальянский клуб уже сделал Ливерпулю предложение по аренде футболиста с правом выкупа. Ранее арендовать игрока также пытался Нордшелланд, но получил отказ.

К слову, Данкан является двоюродным братом бывшего хавбека "красных" Стивена Джеррарда.

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Заметим, что Данкан перебрался на Энфилд летом прошлого года, покинув Манчестер Сити. В прошлом сезоне Бобби забил 25 голов за Ливерпуль U-18.

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Фиорентина Фиорентина Италия Ливерпуль Ливерпуль Бобби Данкан Бобби Данкан
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