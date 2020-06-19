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Фиорентина стремится бесплатно подписать Тиагу Силву

00:49 - Читати українською
Фиорентина стремится бесплатно подписать Тиагу Силву
Тиагу Силва / Getty images

Бразильский защитник ПСЖ Тиагу Силва может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Фиорентина рассматривает возможность подписания центрального защитника ПСЖ Тиагу Силвы, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

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Ранее стало известно, что 35-летний бразилец покинет парижский клуб по окончании этого сезона на правах свободного агента, поэтому "фиалкам" не придется платить за этот трансфер. На игрока также претендуют английские Эвертон и Тоттенхэм.

Напомним, с 2009 по 2012 год Силва уже выступал в Серии А за Милан. В сезоне-2019/20 защитник провел за парижан 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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ПСЖ ПСЖ Италия Тиагу Тиагу Силва Фиорентина Фиорентина
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