Фиорентина сообщила об обнаруженном коронавирусе у одного из лидеров команды

Нападающий Фиорентины Душан Влахович стал очередным профессиональным футболистом, который заболел коронавирусом.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил о положительном тесте, который сдал 20-летний серб.

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Сейчас Влахович остается дома, никаких серьезных симптомов болезни у него нет. Все игроки Фиорентины изолированы, а клубные врачи обследуют членов команды, которые контактировали с нападающим. Ранее коронавирус обнаружили у представителей других клубов Серии А – защитника Ювентуса Даниэле Ругани и форварда Сампдории Маноло Габьядини.

Напомним, чемпионат Италии остановлен до 3 апреля, но есть вероятность полной отмены текущего розыгрыша.

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