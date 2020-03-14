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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР

Фиорентина сообщила об обнаруженном коронавирусе у одного из лидеров команды

09:33 170 Читати українською
Фиорентина сообщила об обнаруженном коронавирусе у одного из лидеров команды
Душан Влахович / АР

Нападающий Фиорентины Душан Влахович стал очередным профессиональным футболистом, который заболел коронавирусом.

Итальянский клуб на своем официальном сайте объявил о положительном тесте, который сдал 20-летний серб.

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Сейчас Влахович остается дома, никаких серьезных симптомов болезни у него нет. Все игроки Фиорентины изолированы, а клубные врачи обследуют членов команды, которые контактировали с нападающим. Ранее коронавирус обнаружили у представителей других клубов Серии А – защитника Ювентуса Даниэле Ругани и форварда Сампдории Маноло Габьядини.

Напомним, чемпионат Италии остановлен до 3 апреля, но есть вероятность полной отмены текущего розыгрыша.

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Теги
Италия коронавирус Фиорентина Фиорентина Душан Влахович Душан Влахович
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