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Фиорентина сделала Барселоне предложение по Рафинье – за "фиалок" выступал отец футболитса

11:04 33 Читати українською
Фиорентина сделала Барселоне предложение по Рафинье – за "фиалок" выступал отец футболитса
Рафинья / Барселона

Хавбек Барселоны Рафинья следующий сезон может начать в Фиорентине.

Бразильский полузащитник Барселоны Рафинья вошел в сферу интересов итальянской Фиорентины. "Фиалки" даже сделали предложение каталонскому клубу.

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Однако, осуществить трансфер бразильца будет крайне трудно, ведь Барселона уже имеет заманчивое предложение по Рафинье от Валенсии, сообщает Mundo Deportivo.

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К слову, отец футболиста – Мазинью, который побеждал вместе с Бразилией на чемпионате мира-1994, выступал за Фиорентину в сезоне 1991/92.

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