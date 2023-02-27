В рамках программы дня в 24-м туре Серии А провели два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 24-й тур

Верона – Фиорентина – 0:3

Голы: Барак, 12, Кабрал, 38, Бираги, 90

Лацио – Сампдория – 1:0

Гол: Альберто, 80

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Фиорентина прервала 6-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. После эффектного прохода Браги в Лиге конференций "фиалки" одержали выездную победу над Вероной – 0:3. Два гола проведены еще в первом тайме. Отличились Артур Кабрал и Антонин Барак, причем последний имеет аж 10 голов в последних 12 матчей на выезде в Серии А. С момента его приезда в Италию в сезоне 2021/22 ни один полузащитник не забивал столько вне родных стен.

На 90-й минуте хозяев добил Бираги, эфектно вистреливший аж из центра поля. Благодаря этой победе Фиорентина набрала 28 очков, поднявшись с 15-й на 12-ю строчку в турнирной таблице. Верона осталась в зоне вылета, находясь на расстоянии трех зачетных баллов от спасительной 17-й позиции. Её держит Специя Коваленко.

Лацио одержал минимальную победу над Сампдорией. Первый тайм завершился без голов, что и неудивительно – "орлы" не забивали до перерыва в 20 матчах Серии А из 24-х. Во втором тайме генуэзцы тоже держались долго, но на 80-й минуте Луис Альберто таки прошил Аудеро. 1:0!

Таким образом, Лацио набрал 45 очков, обошел Рому и поднялся на четвертую позицию, в зону ЛЧ. Впрочем, "джалоросси" свой матч в 24-м туре проведут завтра.

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