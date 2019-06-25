Фиорентина пытается пригласить Де Росси – "фиалки" уже подготовили контракт для легенды

Легенда Ромы Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в Фиорентине.

Фиорентина заинтересована в услугах ветерана итальянского футбола Даниэле Де Росси, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, руководство "фиалок" предложило 35-летнему полузащитнику контракт по схеме 1+1 с зарплатой в 1,4 млн евро.

Напомним, Даниэле провел всю карьеру в лагере столичной Ромы.

В прошлом сезоне Серии А Де Росси провел 18 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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