В четверг, 17 апреля, в четвертьфинале Лиги конференций состоялись ответные матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Фиорентина – Целе – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Кин, 57 – Матко, 54, Неманич, 65

Ягеллония – Бетис – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

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Фиорентина подходила к повторному противостоянию с Целе с минимальным преимуществом. Победа "фиалок" на выезде со счетом 2:1 оставляла словенцам, впервые в истории "залезшим" так высоко, неплохие шансы на общий успех. На 15-й минуте Кин имел хорошую возможность вывести хозяев вперед, но кипер Целе сумел перевести на угловой.

В середине тайма Светлин стрельнул в направлении правой стойки – Де Хеа подстраховал. Впоследствии был шанс у Мандрагоры, но снова выше всяких похвал сыграл Силва. В конце концов, в конце тайма Роландо все-таки удалось пробить оборону соперника: Понграчич кинжальным пасом разрезал оборону словенцев, выведя партнера один на один – тот с острого угла пробил мимо кипера.

После перерыва Целе возродил интригу в матче, зеркально повторив гол в свои ворота: Забуковник отдал разрезную передачу на Матко, Паризи упустил момент, не сумев прочитать замысел соперников, и Алеша, выйдя один на один с Де Хеа, прошил испанца.

Спустя 10 минут Целе буквально шокировал соперника, забив во второй раз. Неманич откликнулся на навес с углового и головой замкнул сферу в сетку. Уже через минуту Кин после передачи Мандрагоры ударом с острого угла точно закрутил под дальнюю штангу. Гол сначала не засчитали из-за офсайда, но арбитр решил воспользоваться VAR и... изменил свое предыдущее решение – 2:2.

В середине второй сорокапятиминутки Фиорентина забила в третий раз: Паризи сбили на левом фланге, подача со стандарта во вратарскую завершилась ошибкой защитника и Раньери с близкого расстояния добил в сетку. В работу снова включился VAR, который на этот раз подтвердил 100%-й офсайд и гол отменил. На последней минуте тайма Кин забил очередной гол "фиалок", который, однако, в который раз не засчитали. Далее идет Фиорентина.

В параллельном матче польская Ягеллония, капитаном которой в этой игре был экс-украинец Тарас Романчук, принимала Бетис. Испанцы получили комфортное преимущество в первой игре (2:0), поэтому могли позволить себе не выкладываться на полную. Несмотря на это подопечные Мануэля Пеллегрини фактически не давали дышать сопернику, не позволив полякам нанести хотя бы один удар по своим воротам в первом тайме.

Однако перед самым свистком хозяева сумели выйти вперед – Кристоффер Хансен головой по центру точно замкнул навес в штрафную. К сожалению, боковой судья сигнализировал о положении вне игры и счет остался без изменений.

На 64-й минуте Хесус Родригес мог окончательно снимать вопрос о полуфиналисте турнира, однако защитник в последний момент успел заблокировать его удар. За партнера реабилитировался Седрик Бакамбку, который, получив разрезную передачу в район одиннадцатиметровой отметки, точно прошил кипера.

За 10 минут до завершения игры Чурлинов восстановил статус-кво: воспользовавшись ошибкой защитника он обыграл его еще раз и из района одиннадцатиметровой отметки пробил между трех защитников. На большее, однако, Ягеллонию не хватило – полуфиналистом Лиги конференций становится Бетис.

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