Полесье встретилось с самым тяжелым соперником Украины в нынешних еврокубках и все равно нарвались на критику. Команда, которая бы порвала и Динамо с Шахтером вместе взятые, разгромила житомирян со счетом 3:0 – хм, ну это точно позор! Интересно, а какого результата некоторые обозреватели ждали от матча четвертой команды УПЛ с представителем топ-7 Серии А?

Подопечные Руслана Ротаня сыграли с коллективом, который на протяжении трех последних лет выступал в полуфинале и двух финалах Лиги конференций. На самом деле, за "волков" надо порадоваться. Если бы наши молодые футболисты еженедельно получали опыт противостояния с Госенсом, Де Хеа, Джеко, Кином, Фаджоли и Гудмундссоном, то было бы прекрасно (хотя и больно).

Так, Полесье пропустило дважды в первые полчаса, а потом в меньшинстве пропустило в третий раз. "Как же так – в большинстве да и не забить Фиорентине!", – звучало в тот вечер в ютуб-эфирах. Вот только правда в том, что наша команда создала много крутых моментов даже в равных составах. Возможно, даже больше, чем против десятерых "Фиалок". И моменты были крутыми.

Сенсации не получилось, но команда не опозорилась, несмотря на счет. За футболистов можно только порадоваться – они всю жизнь тяжело впахивали, чтобы сыграть в футбол с Госенсами и Кинами. Против серьезного представителя топ-лиги. Да еще и сыграли весело, а впереди еще и игра во Флоренции!

Задачу-минимум Полесье уже выполнило. Возможно, в Италии даже удастся побороться за сенсацию. Почему бы и нет? Терять нечего, а Фиорентина не такая уж и страшная – скромный Кальяри на выходных раскатал с "фиалками" 1:1, позволив провести по собственным воротам всего 4 удара. Итальянцы уставшие, а сегодня у них еще и Кина не будет. Мойзе долго будет сниться Чоботенко и Кудрику, оформив гол+пас+удаление за 44 минуты.

Кадровая ситуация

Травмированы: Куаме – Тейлор, Крушинский

Дисквалифицированы: Кин – Михайличенко

Ориентировочные составы на матч Фиорентина – Полесье

Фиорентина: Де Хеа – Комуццо, Вити, Мари – Додо, Фаджоли, Зом, Паризи – Мандрагора, Гудмундссон – Джеко

Полесье: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Бескоровайный, Корнийчук – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Назаренко – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – Полесье забьет и избежит разгрома

Было бы наивно делать прогноз на победу Полесья или даже ничью. Конечно, житомиряне могут сотворить сенсацию, но это будет именно сенсация – а вообще-то шансов на успех немного. Конечно же, когда мы говорим об успехе, то не имеем в виду выход в еврокубки.

А вот на гол подопечные Руслана Ротаня точно заслужили, да и избежать разгрома "волкам" по силам. Как минимум, команда заслужила на такой оптимистичный прогноз.