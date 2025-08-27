Полесье попытается сотворить чудо в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против Фиорентины. Где посмотреть игру – подскажет "Футбол 24".

Матч Фиорентина – Полесье состоится в четверг (28 августа). Стартовый свисток должен прозвучать в 21:00 по киевскому времени. Заметим, что "фиалки" сыграют домашний матч на арене Сассуоло, поскольку родной Артемио Франки находится на ремонте.

Где смотреть игру Фиорентина – Полесье? Матч в прямом эфире покажет Киевстар ТВ. За главными событиями также можно будет следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Напомним, первый матч неделю назад завершился разгромным поражением Полесья со счетом 0:3. Команде Руслана Ротаня понадобится настоящее чудо, чтобы пройти Фиорентину, пробиться в основной этап Лиги конференций и продолжить евросезон.

