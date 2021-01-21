О заключении соглашения с флорентийцами "красно-белые" объявили на официальном сайте клуба.

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Кокорин вскоре вылетит в Италию для прохождения медосмотра. После форвард подпишет с "фиалками" контракт на 3,5 года. Спартак за него получит ориентировочно 3,5 млн евро. Также москвичи получат процент от следующей продажи россиянина.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел 8 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 мяча. В 2019 году он и хавбек Павел Мамаев были официально приговорены к лишению свободы за избиение чиновников и водителя.

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