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Фиорентина подписала хавбека Вест Хэма Эдмилсона

17:53 17 Читати українською
Фиорентина подписала хавбека Вест Хэма Эдмилсона
Эдмилсон / ФК Фиорентина

Экс-полузащитник Вест Хэма Эдмилсон перешел из Вест Хэма в итальянскую Фиорентину.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Вест Хэма Эдмилсона. "Фиалки" арендовали норвежца в год с правом выкупа.

Ранее клуб арендовал нападающего Ювентуса Марко Пьяцу, который перед этим выступал на правах аренды в составе Шальке.

Фиорентина в сезоне 2017/2018 заняла 8 место в турнирной таблице Серии А.

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