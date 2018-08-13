Фиорентина подписала хавбека Вест Хэма Эдмилсона

Экс-полузащитник Вест Хэма Эдмилсон перешел из Вест Хэма в итальянскую Фиорентину.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Вест Хэма Эдмилсона. "Фиалки" арендовали норвежца в год с правом выкупа.

Ранее клуб арендовал нападающего Ювентуса Марко Пьяцу, который перед этим выступал на правах аренды в составе Шальке.

Фиорентина в сезоне 2017/2018 заняла 8 место в турнирной таблице Серии А.