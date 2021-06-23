Николас Гонсалес попробует свои силы в Серии А.

Николас Гонсалес подписал с Фиорентиной контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт "фиалок".

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С 2018-го форвард выступал за Штутгарт, который получил за 23-летнего игрока около 23 млн евро. Николас также имеет опыт игры в сборной Аргентины, где за 7 матчей сумел отличиться двумя голами.

В прошлом сезоне Бундеслиги Гонсалес провел 15 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал два ассиста.

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