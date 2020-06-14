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Фиорентина определилась с новым тренером, – СМИ

20:35 15 Читати українською
Фиорентина определилась с новым тренером, – СМИ
Роберто Де Дзерби / Image Photo Agency

Руководство итальянской Фиорентины определилось, какого специалиста желает видеть во главе команды в новом сезоне.

"Фиалки" предложат пост главного тренера Роберто Де Дзерби, утверждает Resto del Carlino.

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Боссы Фиорентины подготовили для нынешнего наставника Сассуоло контракт с зарплатой 1,4 млн евро за сезон. Во Флоренции в восторге от стиля игры "нероверди" под руководством Де Дзерби и хотят, чтобы он привил атакующий футбол Фиорентине. Ныне с "фиалками" работает Беппе Якини, сменивший в ходе сезоне Винченцо Монтеллу.

Роберто Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2014 году из любительского Дарфо Боарио. Также он работал с Фоджей, Палермо и Беневенто.

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Фиорентина Фиорентина Сассуоло Сассуоло Италия Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
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