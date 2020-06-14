Фиорентина определилась с новым тренером, – СМИ

Руководство итальянской Фиорентины определилось, какого специалиста желает видеть во главе команды в новом сезоне.
"Фиалки" предложат пост главного тренера Роберто Де Дзерби, утверждает Resto del Carlino.
Тренер Фиорентины поборол коронавирус
Боссы Фиорентины подготовили для нынешнего наставника Сассуоло контракт с зарплатой 1,4 млн евро за сезон. Во Флоренции в восторге от стиля игры "нероверди" под руководством Де Дзерби и хотят, чтобы он привил атакующий футбол Фиорентине. Ныне с "фиалками" работает Беппе Якини, сменивший в ходе сезоне Винченцо Монтеллу.
Роберто Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2014 году из любительского Дарфо Боарио. Также он работал с Фоджей, Палермо и Беневенто.
Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А