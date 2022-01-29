Фиорентина объявила о трансфере Артура Кабрала. Форвард призван заменить Душана Влаховича, который вчера перебрался в Ювентус. Сумма трансфера и сроки контракта бразильца с "фиалками" не разглашаются, нападающий уже получил 9-й номер в новом клубе.

Влахович официально перешел в Ювентус

Любопытно, что Базель в поисках потенциальной замены Кабралу обратил внимание на Украину – швейцарцы рассматривают кандидатуры Владислава Супряги и Данила Сикана. Нападающий Динамо, правда, близок к переходу в Сампдорию, а вот Сикан сохраняет возможность перебраться в Базель в аренду с возможностью выкупа.

К слову, у Кабрала феноменальные показатели в текущем сезоне – бразилец забил 27 голов и отдал 8 ассистов в 31 поединке. В 2021 году Артур признавался лучшим игроком чемпионата Швейцарии.

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