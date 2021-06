43-летний специалист согласовал условия контракта с "фиалками", сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.

Гаттузо и Фиорентина разорвали контракт – с момента назначения прошло всего 22 дня

Соглашение рассчитано до лета 2023-го с возможностью продлить сотрудничество еще на год. Винченцо Итальяно будет зарабатывать в Фиорентине 1,2 млн евро в год. Его нынешний клуб Специя хочет получить за своего наставника отступные, прописанные в его контракте.

Напомним, флорентийцы недавно разорвали контракт с Дженнаро Гаттузо через 22 дня после назначения. Его вероятная замена, Итальяно, стал создателем крупнейшей сенсации прошлого сезона Серии А. Специалист год назад вывел Специю в элиту впервые в ее истории и сумел уберечь команду от вылета. Кроме того, именно "орлы" выбили Рому из Кубка Италии в скандальном матче, в котором штаб Паулу Фонсеки превысил лимит замен. В этом году специалистом интересовались, в частности, Шахтер и Наполи.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо

Vincenzo #Italiano has chosen #Fiorentina: he agreed personal terms with Viola for a contract until 2023 (€1,2M/year) with option for another season. #Spezia ask the payment of the release clause to give the green light to his departure. Talks ongoing. #transfers https://t.co/a7JRpLOLa4