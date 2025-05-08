"Лилии" на официальном сайте сообщили об активации пункта продления контракта еще на год – до 30 июня 2027-го.

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Палладино возглавил Фиорентину прошлым летом, подписав соглашение по схеме 2+1. Дебютный сезон складывается неплохо – в Серии А команда идет среди претендентов на зону ЛЧ, а также имеет шанс на третий подряд финал Лиги конференций. Для этого "лилиям" сегодня нужно отыграться против Бетиса в ответном полуфинале после 1:2 в Испании.

К слову, недавно 41-летний Палладино был возмущен голом Артема Довбика, который принес Роме победу над Фиорентиной.

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