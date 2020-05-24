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Фиорентина нацелилась на Тюрама, который феерит в Бундеслиге

17:25 4 Читати українською
Фиорентина нацелилась на Тюрама, который феерит в Бундеслиге
Маркус Тюрам (справа) / Bundesliga

Форвард гладбахской Боруссии Маркус Тюрам попал в сферу интересов "фиалок".

Фиорентина серьезно заинтересовалась Маркусом Тюрамом, сообщает издание La Nazione. Мино Райола готов помочь "фиалкам" согласовать трансфер за 15 миллионов евро, однако в Германии Маркуса оценивают значительно выше.

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Француз год назад перешел в Боруссию М из Генгама, а в течение этого сезона забил 12 голов и отдал 9 ассистов в 35 матчах. Тюрам-младший стал одним из самых ярких персонажей Бундеслиги, сразу закрепившись в основе команды Марко Розе.

Фиорентина собирает у себя детей легендарных футболистов. За флорентийцев уже выступает Федерико Кьеза, чей отец играл с Лилианом Тюрамом в Парме с 1996-го по 1999-й.

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