Специя в рамках 25-го тура Серии А потерпела домашнее поражение от Фиорентины (1:2). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Специя в родных стенах принимала Фиорентину. В случае победы хозяева оторвались бы от зоны вылета на 8 очков, но соперник был серьёзным – на прошлой неделе "фиалки" отгрузили три гола в ворота Аталанты. К сожалению, под столь крутого соперника Виктора Коваленко не выпустили, оставив его в запасе.

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Уже на 16-й минуте гости могли открыть счёт с пенальти, однако Пйонтек попал в штангу. Кстати, Фиорентина в Серии А не забила третий пенальти подряд – подобного с ней не случалось в течение семи лет. Впрочем, перед свистком на перерыв Пйонтек таки переиграл Проведеля, замкнув прострел Малеха – 0:1!

Во втором тайме у Специи мало что получалось. Тьяго Мотта даже в таких условиях не выпустил Коваленко. На 56-й минуте он провёл тройную замену, выпустив в том числе и Агудело – и это сработало! На 74-й Кевин сравнял счёт, реализовав выход один на один. 1:1!

Специи удавалось удерживать ничью практически до конца основного времени. Хозяева не выдержали совсем немного: на 89-й минуте Амрабат принял мяч за пределами штрафной и неожиданно выстрелил в левый нижний угол – Проведель не спас. 1:2! Этот гол оказался победным для Фиорентины. Коваленко на поле так и не вышел.

Таким образом, Специя с 26 очками осталась на 14-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Фиалки" набрали 39 пунктов. Команда Винченцо Итальяно держится на 8-й строчке.

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