Гудмундссон является объектом желания половины Серии А, поэтому Фиорентина решила предпринять попытку обогнать конкурентов и переманить лидера Дженоа. Как информирует Gazzetta dello Sport, "фиалки" сделали генуэзцам запрос по поводу исландца и получили ответ – "грифоны" готовы продать своего лидера не менее, чем за 25 млн евро. В то же время Дженоа не хочет продавать Альберта сейчас - клуб постарается удержать игрока минимум до лета.

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Согласно Viola News, Фиорентина сочла сумму слишком высокой и в настоящее время пытается её сбить. Одной из опций может стать форвард "виолы" М'бала Нзола.

Благодаря Гудмундссону Дженоа занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А по итогам 22 туров. На счету Альберта 9 голов и 2 голевые передачи в 20 матчах за Дженоа.

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