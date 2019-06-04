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Фиорентина достанется американскому магнату за 200 млн евро – соглашение почти достигнуто

17:33 29 Читати українською
Фиорентина достанется американскому магнату за 200 млн евро – соглашение почти достигнуто
Фиорентина / ФК Фиорентина

Италоамериканский бизнесмен Рокко Комиссо приобретет Фиорентину за 200 млн евро. Он почти договорился с Диего и Андреа Делла Валле.

Владелец Нью-Йорк Космос Рокко Комиссо близок к приобретению итальянской Фиорентины. Цена вопроса – 200 млн евро, сообщает ANSA.

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Переговоры с Диего и Андреа Делла Валле активно продвигаются и стороны почти договорились о передаче клуба новому владельцу.

В сезоне 2018/19 "фиалки" сенсационно едва не вылетели из Серии А, заняв 16 место в турнирной таблице с 41 очком. До опасной зоны оставалось лишь 3 пункта.

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