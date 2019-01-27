Фиорентина в сумасшедшем матче с семью голами в меньшинстве победила Кьево

В рамках 21-го тура итальянской Серии А Фиорентине пришлось забить четыре мяча, чтобы преодолеть сопротивление Кьево.

Чемпионат Италии 2018/2019, 21-й тур

Кьево – Фиорентина – 3:4

Голы: Стемпинський, 38, Пелисье, 60 (пен) Джорджевич, 89 – Муриель, 4, Бенасси, 26, Кьеза, 79, 87

Нереализованный пенальти: Пелисье, 85

Кьево принимал Фиорентино, пропустив уже на 4-й минуте после розыгрыша штрафного, который Муриель завершил мощным ударом с левого края штрафной в ближнюю девятку. На 14-й Джаккерини воспользовался ошибкой голкипера при ударе от ворот, расстреляв их с нескольких метров, но гол отменили из-за того, что игрок хозяев вбежал в штрафную до того, как мяч покинул её пределы – а на 26-й Бенасси выстрелом в левый нижний угол удвоил преимущество гостей. Тем не менее, веронцы не сдались и отыграли один мяч усилиями Стемпинського, который головой замкнул навес Депаоли.

Во втором тайме Кьево неожиданно сравнял счёт, заработав пенальти на 60-й минуте после фола Бенасси, который наказали красной карточкой. После этого игра раскрылась – веронцы обстреляли ворота и потеряли несколько возможностей забить, а Кьеза попал в перекладину. В конце концов, старания Федерико не прошли зря: на 79-й минуте он получил разрезной пас, вышел один на один и с острого угла забил третий гол. Кьево снова мог отыграться, заработав пенальти на 83-й минуте, но Пелиссье не смог пробить Лафона. Через три минуты Кьеза замкнул прострел Жерсона, сделав счет 2:4, но на 89-й Джорджевич забил третий гол Кьево. К сожалению для веронцев, он оказался последним.

Таким образом, Фиорентина набрала 30 очков и поднялась на 9 место в турнирной таблице. Кьево остался с 8 очками на последней позиции.