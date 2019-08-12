Фиорентина близка к подписанию Сусо, – GdS

Хавбек Милана Хесус Сусо может сменить прописку в рамках Серии А.

Фиоретина проводит активные переговоры с представителями Милана по трансферу Хесуса Сусо, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Стороны согласовали почти все условия, но остались разногласия в цене игрока. "Россонери" хотят получить за 25-летнего испанца 40 млн евро, а "фиалки" предлагают 30 млн.

Источник предполагает, что клубы сойдутся на цене 32 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Сусо провел 35 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю ассистами.

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